Вашингтон, 21 декабря, 2021, 16:45 — ИА Регнум. Американский рэпер Lil Durk (Дёрк Бэнкс) выпустил клип на композицию Broadway Girls, записанную при участии певца Моргана Уоллена. Премьера работы состоялся на YouTube-канале рэп-артиста вечером 20 декабря 2021 года.

(сс) Eric Nopanen Музыка

По сюжету видео музыканты разгуливают по ночным улицам города, плавно перемещаясь на местную вечеринку. Съемки ролика проходили в Нэшвилле (США).

Напомним, что этот трек стал первым сотрудничеством исполнителей. Осенью 2021 года Lil Durk также отметился выпуском двух сольных песен.