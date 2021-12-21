Москва, , 16:44 — REGNUM Уровень заболеваемости COVID-19 в России снижается шестую неделю подряд. Об этом сообщила 21 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Благодаря реализуемому комплексу противоэпидемиологических мероприятий в течение последних шести недель мы наблюдаем снижение заболеваемости», — сказала она на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

Так, по словам Поповой, за минувшую неделю заболеваемость в среднем по стране снизилась на 8,2% по сравнению с показателем, который был неделей ранее.

Напомним, ранее глава Роспотребнадзора сообщила, что в России выявлено уже более 40 случаев заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон».

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