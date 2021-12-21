Вашингтон, , 16:50 — REGNUM Власти США закупят 500 млн домашних тестов на коронавирус и бесплатно распространят их среди граждан. Об этом сообщил глава Белого дома Джо Байден, передаёт 21 декабря The New York Times.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Американцы смогут бесплатно заказать тест через веб-сайт, созданием которого в ближайшее время займётся администрация Белого дома.

Отмечается, что мера направлена на борьбу с потенциально опасным зимним всплеском инфекций.

В октябре администрация Байдена инвестировала $70 млн в домашние тесты на COVID-19, чтобы устранить возникший дефицит, из-за которого резко поднялась стоимость тестирования.

Высокий спрос на тесты со стороны американских работодателей был спровоцирован тем, что правительство США обязало крупные компании проводить вакцинацию или еженедельное тестирование своих работников.