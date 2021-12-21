Вашингтон, , 16:42 — REGNUM Рэп-исполнитель Gucci Mane (Рэдрик Делантик Дэвис) выпустил клип на недавнюю композицию Long Live Dolph. Премьера ролика состоялась на YouTube-канале артиста 21 декабря 2021 года.

Музыка (сс) StockSnap

Выпуском данной работы музыкант отдал дань уважения покойному рэперу Young Dolph (Адольф Роберт Торнтон-младший). В опубликованное видео попали их совместные фотографии, а также редкие кадры из жизни Young Dolph.

Напомним, что Young Dolph погиб 17 ноября 2021 года в результате вооруженного нападения. Известно, что он являлся близким другом Gucci Mane.

Читайте ранее в этом сюжете: 50 Cent включил себя в список 10 лучших рэперов всех времён