Москва, 21 декабря 2021, 16:41 — REGNUM В Восточный военный округ в 2022 году начнут поступать истребители пятого поколения Су-57, заявил 21 декабря командующий войсками округа генерал-полковник Александр Чайко.
Об этом он сообщил журналистам в ходе итоговой коллегии Минобороны России, проходящей под руководством президента России Владимира Путина.
Чайко рассказал, что в 2022 году Восточный военный округ получит первые истребители Су-57.
«Переоснащение войск округа продолжится в следующем году. В частности, спланировано получение модернизированного бригадного комплекта оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер», реактивных систем залпового огня «Торнадо-С», ударных вертолетов Ми-28НМ и первых единиц новейших истребителей Су-57», — сказал командующий ВВО.
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