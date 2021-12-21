Липецк, , 16:40 — REGNUM Второй аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации поступил в Липецкую городскую больницу скорой медицинской помощи №1. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации, техника стоимостью 12 млн рублей приобретена по поручению главы администрации области Игоря Артамонова.

Липецкая горбольница скорой помощи получила второй аппарат ЭКМО Пресс-служба администрации Липецкой области

«Наши врачи постоянно совершенствуют свои знания, необходимые для лечения ковида. Дополнительный аппарат ЭКМО поможет им спасать ещё больше жизней, повысит уровень и качество медицинской помощи. Также важно, что тяжёлых пациентов, для которых транспортировка может быть опасной, не обязательно будет перевозить на лечение в Москву», — отметил руководитель региона.

Аппарат ЭКМО поддерживает жизнь пациента, когда его собственные сердце и лёгкие самостоятельно не справляются с нагрузкой. Специальный насос берёт на себя работу сердца по перекачиванию крови, а так называемый мембранный оксигенатор — работу лёгких. Поддерживать организм аппарат может от нескольких дней до нескольких недель и месяцев пока не восстановится нормальная работа органов.

Подключить и запустить новую технику липецким медикам помогли специалисты из Москвы. Сотрудники БСМП прошли дополнительное обучение. В настоящее время к аппарату ЭКМО подключён один из пациентов.