Липецк, 21 декабря, 2021, 16:40 — ИА Регнум. Второй аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации поступил в Липецкую городскую больницу скорой медицинской помощи №1. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации, техника стоимостью 12 млн рублей приобретена по поручению главы администрации области Игоря Артамонова.

Пресс-служба администрации Липецкой области Липецкая горбольница скорой помощи получила второй аппарат ЭКМО

«Наши врачи постоянно совершенствуют свои знания, необходимые для лечения ковида. Дополнительный аппарат ЭКМО поможет им спасать ещё больше жизней, повысит уровень и качество медицинской помощи. Также важно, что тяжёлых пациентов, для которых транспортировка может быть опасной, не обязательно будет перевозить на лечение в Москву», — отметил руководитель региона.

Аппарат ЭКМО поддерживает жизнь пациента, когда его собственные сердце и лёгкие самостоятельно не справляются с нагрузкой. Специальный насос берёт на себя работу сердца по перекачиванию крови, а так называемый мембранный оксигенатор — работу лёгких. Поддерживать организм аппарат может от нескольких дней до нескольких недель и месяцев пока не восстановится нормальная работа органов.

Подключить и запустить новую технику липецким медикам помогли специалисты из Москвы. Сотрудники БСМП прошли дополнительное обучение. В настоящее время к аппарату ЭКМО подключён один из пациентов.