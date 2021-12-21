Липецкая горбольница скорой помощи получила второй аппарат ЭКМО
Липецк, 21 декабря, 2021, 16:40 — ИА Регнум. Второй аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации поступил в Липецкую городскую больницу скорой медицинской помощи №1. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации, техника стоимостью 12 млн рублей приобретена по поручению главы администрации области Игоря Артамонова.
Аппарат ЭКМО поддерживает жизнь пациента, когда его собственные сердце и лёгкие самостоятельно не справляются с нагрузкой. Специальный насос берёт на себя работу сердца по перекачиванию крови, а так называемый мембранный оксигенатор — работу лёгких. Поддерживать организм аппарат может от нескольких дней до нескольких недель и месяцев пока не восстановится нормальная работа органов.
Подключить и запустить новую технику липецким медикам помогли специалисты из Москвы. Сотрудники БСМП прошли дополнительное обучение. В настоящее время к аппарату ЭКМО подключён один из пациентов.