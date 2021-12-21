Вашингтон, 21 декабря, 2021, 16:39 — ИА Регнум. Американский рэпер 50 Cent (Кёртис Джеймс Джексон III) заявил, что считает себя одним из 10 величайших артистов в истории хип-хопа. Соответствующее высказывание появилось на странице музыканта в Instagram вечером 20 декабря 2021 года.

Alex Const 50 Cent

https://www.instagram.com/p/CXtTP2zjjpS/

Помимо этого, исполнитель анонсировал выход в 2022 году новой пластинки, которая может стать последней в его дискографии. В 2021 году американец отметился лишь песней Part Of The Game, записанной при участии NLE Choppa (Брайсон Лашан Поттс), а также выпуском саундтрека к собственному сериалу.

Напомним, что за свою карьеру 50 Cent успел опубликовать шесть студийных альбомов. На данный момент последним выпущенным полноформатным проектом рэпера является Animal Ambition, премьера которого состоялась в 2014 году.