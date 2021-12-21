Москва, 21 декабря, 2021, 16:40 — ИА Регнум. До 58,8% поднялся в России уровень коллективного иммунитета к COVID-19, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин на заседании 21 декабря.

Пресс-служба правительства России Михаил Мишустин

Мишустин «В то же время у нас в стране он в среднем 58,8% сейчас».

При этом есть регионы, где этот показатель ещё выше: в этой связи глава правительства упомянул Калмыкию.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава российского правительства объявил, что эпидемиологам выделены дополнительные средства для исследования штаммов коронавируса.