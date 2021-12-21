Петрозаводск, 21 декабря, 2021, 16:51 — ИА Регнум. Минздрав Карелии не исключает, что в республику скоро проникнет новый штамм коронавируса «Омикрон», сообщил 21 декабря региональный министр здравоохранения Михаил Охлопков.

Vk.com/mihailohlopkov Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом.

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По его словам, близость республики к Финляндии, где выявлено как минимум 20 случаев заражения новым штаммом, может сказаться на эпидемиологической ситуации в Карелии. «Омикрон» в 70 раз быстрее размножается в бронхах и инфицирует лёгкие человека, чем первоначальный «уханьский» вариант коронавируса и широко распространенный штамм «Дельта».

"Особенность омикрон-штамма заключается в том, что вирус собирается медленно и не вызывает массовой гибели клеток на шестой день заболевания», — отметил Охлопков.

Чиновник уточнил, что сейчас новый штамм коронавируса бушует в Европе и Азии, несмотря на высокий процент вакцинированных, и зарубежная вакцина менее эффективна против «Омикрона». Вместе с тем Охлопков также указал, что российские вакцины, по утверждениям производителей, эффективны против нового штамма.

«Есть предварительные клинические особенности течения заболевания у больных со штаммом «Омикрон»: это повышенная усталость, потеря аппетита и ночное потоотделение, — добавил он. — В самом начале пандемии мы предупреждали о таком страшном сценарии, но граждане в большинстве своём не прислушались и безалаберно отнеслись к профилактике ковида».

Минздрав Карелии настоятельно рекомендует не покидать в ближайшее время пределы Карелии и России. Кроме того, учитывая нынешнее развитие ситуации с распространением «Омикрона», советует пройти вакцинацию.