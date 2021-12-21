Москва, 21 декабря, 2021, 16:37 — ИА Регнум. Блогер Амиран Сардаров стал гостем YouTube-шоу «Макарена». Выпуск с его участием доступен на одноимённом канале с 21 декабря.

Скриншот с YouTube Амиран Сардаров

В ролике Сардаров рассказал о взаимоотношениях с женой, попытке взять интервью у бизнесмена Илона Маска, а также о причинах эмиграции в США. По словам блогера, он переехал в Америку после скандала с блогером Зелимханом Зелимхановым, а также из-за ещё одного инцидента.

Сардаров заявил, что к нему «приходили, громили точку с шаурмой» под предлогом, что «ребёнок отравился». «Это был полный бред — я знаю, какие бывают методы знакомства. Люди хотели со мной дружить без моего желания», — объяснил Сардаров, однако имён этих людей не назвал.

Ранее Амиран Сардаров в интервью рассказал о том, что состоятельные родители жены отказались от общения с ним и со своей дочерью. «С моим появлением, они перестали с нами общаться. Это всё, что я могу сказать», — поделился блогер.