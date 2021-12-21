Москва, 21 декабря, 2021, 16:37 — ИА Регнум. На новогодних праздниках по-прежнему нужно поддерживать готовность систем здравоохранения в регионах. Об этом 21 декабря заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на президиуме координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Иван Шилов ИА REGNUM Мишустин

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«Продолжим поддерживать повышенную готовность нашей системы здравоохранения. Важным остаётся и тестирование граждан на инфекцию — его объёмы снижать недопустимо», — заявил Мишустин.

«Прошу глав российских субъектов проконтролировать, чтобы это требование строго соблюдалось на ваших территориях», — указал он.