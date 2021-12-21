Лос-Анджелес, США, , 16:37 — REGNUM Популярная американская певица Бритни Спирс поделилась информацией о том, как она собирается отмечать Рождество. Об этом пишет издание TMZ 21 декабря.

Бритни Спирс Скриншот с YouTube

По словам исполнительницы и её жениха Сэма Асгари, пара планирует отметить праздник наедине. Также девушка намерена забеременеть в ближайшее время.

Напомним, что начиная с 2008 года Бритни Спирс находилась под опекой своего отца и не имела права распоряжаться личным имуществом. В августе 2021 года стало известно о том, что суд в Лос-Анджелесе (США) отменил опекунство.

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