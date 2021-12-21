Москва, 21 декабря, 2021, 16:37 — ИА Регнум. В России по состоянию на 21 декабря подтверждён 41 случай заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«В России выделен уже 41 случай инфицирования новым генным вариантом вируса «Омикрон», — сказала она на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

Попова отметила, что все пациенты с данным вариантом вируса находятся в стационаре, в первые дни у них наблюдался подъём температуры до 38 градусов, в настоящее время состояние всех пациентов стабильное.

Глава Роспотребнадзора также сообщила, что большинство инфицированных штаммом «Омикрон» в России были вакцинированы или ранее уже переболели COVID-19.