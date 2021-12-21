Галина Смирнова, 21 декабря 2021, 18:35 — REGNUM Граждане России инвестировали в криптовалюты 5 трлн рублей, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на заявление главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова на парламентских слушаниях в Госдуме. Источник таких данных господин Аксаков не назвал. Между тем криптовалюта, не являясь платежным средством и не будучи эмитируемой Центробанком, как известно, получает популярность исключительно за счет информационного фона вокруг ее высокого спроса в качестве инвестиций. При этом успех такого инвестирования не гарантирован, как и, в отличие от вложений в депозиты, не гарантирован их возврат. Напомним, криптовалюты — это валюты, выпускаемые частными компаниями. По словам Анатолия Аксакова, инвестированием в такие валюты интересуются в том числе неквалифицированные инвесторы. «С ними — с криптовалютами — нужно поставить точку», — сказал Аксаков.
Вместе с тем напомним, что для оценки объема вложений граждан России в криптовалюты, как сообщало издание Lenta.ru со ссылкой на заявление директора департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизаветы Даниловой в интервью Reuters, частично опубликованного на сайте регулятора финансового рынка в октябре этого года, Банком России проводился опрос участников финсектора. Посредством опроса Центробанк, как отмечала Данилова, и рассчитывал получить примерные оценки вложений в криптовалюты. При этом, по ее словам, сложность такой оценки заключается в том, что этот рынок является трансграничным: граждане могут вкладываться в криптовалюту через иностранных посредников, а на некоторых крупных иностранных биржах торгуются деривативы на криптовалюту, которые несут большие риски. Людей, как говорила Данилова, привлекает в этой истории как раз чрезмерная волатильность биткойна и других инструментов, многие ищут легкого заработка, «не понимая огромные риски». Позднее же, 25 ноября, на сайте регулятора был опубликован «Обзор финансовой стабильности» за второй и третий кварталы этого года, в котором приводились «тренды в инвестирование в цифровые валюты». Говоря о таких общих трендах, Центробанк указывал, что в течение последнего года наблюдается стремительный рост совокупного объема капитализации рынка цифровых валют (в том числе стейблкойнов): в начале ноября 2020 г. данный показатель составлял около 440 млрд долл. США, в начале ноября 2021 г. — 2,9 трлн долл. США (капитализация цифровых валют увеличилась за год в 6,6 раза), что выше объемов рыночной капитализации таких крупнейших компаний, как Apple и Microsoft. Со ссылкой на оценки Банка Англии регулятор российского финрынка сообщал в отчете, что 95% существующих в настоящее время криптоактивов являются необеспеченными. Наибольший объем капитализации приходится на биткойн (1,2 трлн долл. США, 43%), следом за ним идет Ethereum (560 млрд долл. США, 20%). На рынке стейблкойнов доминирует USDT с объемом капитализации около 73 млрд долл. США в ноябре 2021 г. (в ноябре 2020 г. — около 17 млрд долл. США). Драйверами роста рыночной капитализации являются рост интереса инвесторов к новейшим технологиям (таким как Ethereum), другим блокчейнам — «умным контрактам», децентрализованному финансированию (Decentralized finance, DeFi) и стейблкойнам. Учитывая результаты исследований в области цифровых валют, проведенных за последние годы различными международными независимыми аналитическими компаниями, Банк России высказал предположение, что «российские пользователи являются одними из наиболее активных участников рынка цифровых валют».
Здесь же регулятор привел и оценки опрошенных в июле крупных банков. Так, по их данным, объем операций российского населения с цифровыми валютами ежегодно составляет порядка 5 млрд долл. США, или около 350 млрд рублей.
Помимо того, что регулятор российского финрынка предупредил о существенных рисках и для финансовой стабильности, и для инвесторов операций с цифровыми валютами, таких как их использование в преступной деятельности за счет анонимности, присущей криптовалютам, а также возможности утраты средств вследствие мошенничества, хакерских атак, непонимания особенностей функционирования рынка цифровых валют, ведомство еще и обратило внимание на возникающие негативные климатические последствия при добыче крипты. Процесс майнинга некоторых цифровых валют, в частности биткойна, как указывал ЦБ РФ, требует повышенного потребления электроэнергии, что влечет «большие выбросы парниковых газов и тем самым негативно воздействует на климат», а это «противоречит целям глобальной повестки в области снижения выбросов парниковых газов и устойчивого развития». При этом, отмечается в Обзоре, «по данным Кембриджского университета, по состоянию на август этого года Россия занимает 3‑е место (после США и Казахстана) по объему вычислительных мощностей, используемых для майнинга биткойна».
Также в июле Банк России представил для общественных обсуждений проект об основных направлениях развития финансового рынка в ближайшие три года. В документе были обозначены главные цели, принципы, направления политики по развитию финансового рынка, а также ключевые задачи, планируемые к реализации совместно с Правительством для создания благоприятных условий для рыночных сил, определяющих развитие финансового рынка. В числе значительных рисков, которые могут помешать планам российского Центробанка при развитии финансового рынка в ближайшие годы по обозначенным направлениям, регулятор указал глобальные макроэкономические и геополитические факторы: возможное усиление инфляционного давления, обострение долговых проблем, особенно в странах с формирующимися рынками, высокая неопределенность перспектив роста мировой экономики, а также последствий сворачивания антикризисных мер правительствами и центральными банками многих стран. Эти факторы, как указывалось в проекте документа, могут повлиять на динамику и развитие мировой экономики, потоков капитала между странами, а также на валютный курс, учитывая открытый характер российской экономики. А при отсутствии глобального регулирования, ограничивающего использование в расчетах современных денежных суррогатов, могут усилиться риски их дальнейшего значимого распространения в мире.
На днях же «Парламентская газета» со ссылкой на информацию агентства Reuters сообщила, что якобы ЦБ в настоящий момент уже обсуждает с экспертами и участниками финансового рынка возможный запрет инвестиций в криптовалюты. При этом в случае введения запрет будет применяться к новым вложениям в криптовалюты и не затронет активы, приобретённые в прошлом. Но в агентстве предполагают, что позиция Банка России может касаться полного отказа от всех криптовалют. В самом же Центробанке, как указывает издание, от пояснений отказались, заявив, что готовят консультативный отчёт по этому вопросу. Вместе с тем заметим, как вся внешняя политика США подталкивает Россию и Китай в объятия друг друга, так и обещаемые санкции, в частности против российских банковского сектора на случай якобы готовящегося «вторжения России на Украину», в разработке пакета которых США добиваются активного участия Евросоюза, возможно, могут подталкивать российских инвесторов к проявлению интереса к мировым криптовалютам. Кроме того, последнему фактору может способствовать и принятый в США закон, обязывающий любые иностранные банки, совершающие долларовые операции, отвечать на запросы американских властей о своих клиентах. Между тем Центробанк России, как известно, намерен запустить свой цифровой рубль, который должен стать государственной, так сказать, альтернативой частным криптовалютам, причем законодательно распространив банковскую тайну на операции с его использованием. Напомним, что о планах по введению законодательных изменений, которые позволят обеспечивать защиту информации об операциях с использованием цифрового рубля как сведений, составляющих банковскую тайну, Центробанк говорил в Проекте «основных направлений цифровизации финансового рынка на период 2022—2024 годов».