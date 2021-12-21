Красногорск, 21 декабря, 2021, 16:37 — ИА Регнум. Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье начала спадать. Об этом свидетельствует опубликованная 21 декабря статистика оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: угроза распространения «Омикрона» — все новости»

За минувшие сутки на территории региона было подтверждено 1811 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 124 случая меньше аналогичного показателя 20 декабря. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 1935 человек, а днем ранее — у 1825 жителей Подмосковья.

Отметим, что всего 21 декабря в России было выявлено 25 907 новых случаев заражения коронавирусом.