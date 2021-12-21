Москва, 21 декабря, 2021, 16:35 — ИА Регнум. Рэп-исполнитель Soda Luv (Владислав Терентюк) представил переиздание недавней пластинки Roomination. Премьера проекта состоялась на всех музыкальных платформах 21 декабря 2021 года.

Скриншот с YouTube Soda Luv

В Roomination: Reloaded вошли сразу девять композиций, подвергшихся цензуре на первоначальной версии альбома. Также в качестве бонуса был добавлен один неизданный трек.

Напомним, что 14 декабря 2021 года музыкант опубликовал новый альбом под названием Roomination. Вскоре после выхода работа столкнулась с критикой в интернете, связанной с наличием цензуры в песнях.