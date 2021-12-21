Казань, , 16:39 — REGNUM В Казани пожилая пара, оказав помощь внучке, лишились более 270 тыс. рублей. Супруги откладывали деньги на похороны, сообщает пресс-служба управления МВД России по городу Казани.

Пенсионные накопления Иван Шилов © ИА REGNUM

На домашний телефон пожилой пары вечером 20 декабря поступил звонок от неизвестной, которая представилась внучкой. Злоумышленница пояснила, что попала в аварию и нуждается в деньгах для возмещения ущерба. Спустя какое-то время позвонил лже-сотрудник правоохранительных органов и заявил о необходимости передачи 800 тыс. рублей для не привлечения внучки к ответственности. Пожилой мужчина дал злоумышленнику свой мобильный номер и номер телефона супруги. Затем с ними общался «адвокат». Он попросил пенсионерку написать заявление о частичном возмещении ущерба и передать его вместе с деньгами молодому человек, ожидавшего на улице. Доверчивые супруги так и сделали. Женщина передала пакет с накоплениями незнакомцу во дворе дома. Позже муж с женой поняли, что их обманули и обратились в полицию. Общая сумма ущерба превысила 270 тыс. рублей. По словам пострадавших, деньги они откладывали на похороны.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщало ИА REGNUM, у 76-летней жительницы Казани под предлогом снятия порчи похитили 200 тыс. рублей.

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