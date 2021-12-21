Казань, 21 декабря, 2021, 16:39 — ИА Регнум. В Казани пожилая пара, оказав помощь внучке, лишились более 270 тыс. рублей. Супруги откладывали деньги на похороны, сообщает пресс-служба управления МВД России по городу Казани.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсионные накопления

На домашний телефон пожилой пары вечером 20 декабря поступил звонок от неизвестной, которая представилась внучкой. Злоумышленница пояснила, что попала в аварию и нуждается в деньгах для возмещения ущерба. Спустя какое-то время позвонил лже-сотрудник правоохранительных органов и заявил о необходимости передачи 800 тыс. рублей для не привлечения внучки к ответственности. Пожилой мужчина дал злоумышленнику свой мобильный номер и номер телефона супруги. Затем с ними общался «адвокат». Он попросил пенсионерку написать заявление о частичном возмещении ущерба и передать его вместе с деньгами молодому человек, ожидавшего на улице. Доверчивые супруги так и сделали. Женщина передала пакет с накоплениями незнакомцу во дворе дома. Позже муж с женой поняли, что их обманули и обратились в полицию. Общая сумма ущерба превысила 270 тыс. рублей. По словам пострадавших, деньги они откладывали на похороны.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщало ИА REGNUM, у 76-летней жительницы Казани под предлогом снятия порчи похитили 200 тыс. рублей.

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