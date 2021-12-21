Екатеринбург, 21 декабря, 2021, 16:33 — ИА Регнум. Два самолёта в Челябинск вынужденно приземлились в аэропорту Екатеринбурга «Кольцово». Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Chelyabinsk2020 Аэропорт. Челябинск

Один из них летел из Москвы, а второй из Красноярска. Причиной стали погодные условия в районе аэропорта назначения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее непогода уже вносила коррективы в работу воздушных ворот Челябинска. Тогда на прилёт и вылет оказалось задержано несколько рейсов.