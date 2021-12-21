Севастополь, 21 декабря 2021, 16:33 — REGNUM Молния ударила в жилой дом в Севастополе утром 21 декабря, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.
Жители сообщили о громком и резком хлопке под крышей подъезда одного из жилых домов по улице Маринеско около 08:50 21 декабря.
Отметим, что 20−21 декабря на регион обрушились снегопады, последствия которых дорожники и коммунальщики устраняют вот уже много часов. По прогнозам синоптиков, на полуострове 22−24 декабря возможны сильные морозы, до — 15 в ночное время.