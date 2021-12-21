Севастополь, , 16:33 — REGNUM Молния ударила в жилой дом в Севастополе утром 21 декабря, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

Молния вблизи

Жители сообщили о громком и резком хлопке под крышей подъезда одного из жилых домов по улице Маринеско около 08:50 21 декабря.

«К месту незамедлительно выдвинулись подразделения МЧС России, а также специалисты Центра обеспечения мероприятий гражданской защиты города и иные экстренные службы. По прибытии подразделений установлено: погибших и пострадавших нет, произошёл удар молнии», — сообщили в ГУ МЧС по региону.

Отметим, что 20−21 декабря на регион обрушились снегопады, последствия которых дорожники и коммунальщики устраняют вот уже много часов. По прогнозам синоптиков, на полуострове 22−24 декабря возможны сильные морозы, до — 15 в ночное время.