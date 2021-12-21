Москва, , 16:33 — REGNUM Российское правительство выделило сумму в размере 90 млн рублей для проведения исследований штаммов коронавируса, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин на заседании 21 декабря.

Михаил Мишустин Kremlin.ru

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Отметив, что в ряде стран число заболевших COVID-19 на фоне появления нового штамма «Омикрон» «растёт особенно быстро», Мишустин сказал:

«Нам надо быть готовыми к любому сценарию, учитывать опыт других стран. И в этих условиях необходимо продолжить изучение циркулирующих штаммов. На проведение их генетического анализа правительство выделит нашим эпидемиологам дополнительно около 90 млн рублей».

Он добавил, что своевременные исследования важны для предупреждения распространения коронавируса и для оценки существующих ПЦР-систем при создании вакцин.

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