Москва, 21 декабря 2021, 16:33 — REGNUM Российское правительство выделило сумму в размере 90 млн рублей для проведения исследований штаммов коронавируса, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин на заседании 21 декабря.
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Отметив, что в ряде стран число заболевших COVID-19 на фоне появления нового штамма «Омикрон» «растёт особенно быстро», Мишустин сказал:
Он добавил, что своевременные исследования важны для предупреждения распространения коронавируса и для оценки существующих ПЦР-систем при создании вакцин.
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