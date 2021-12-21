Кемерово, 21 декабря, 2021, 16:30 — ИА Регнум. В Кемеровской области сегодня, 21 декабря, на 137-м километре автодороги Кемерово — Новокузнецк на территории Прокопьевского муниципального округа произошло несколько последовательных ДТП. Об этом сообщило региональное правительство со ссылкой на управление МВД РФ.

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«Предварительно установлено, что около 08:10 (время местное) здесь столкнулись два грузовых автомобиля «Хино», а в 08:45 грузовик МАН и внедорожник «Рено Дастер». В результате пострадал водитель «Рено». Позже, около 08:55, приближаясь к месту аварии, водитель «Тойоты Королла» при резком торможении не справился с управлением и наехал на дорожное ограждение. От удара иномарку отбросило на следовавший в попутном направлении служебный автомобиль губернатора Кузбасса, а затем на стоявший на обочине грузовик «Хино». В результате автоаварии водитель «Тойоты» получил травмы», — уточнили в областной администрации.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что служебный автомобиль губернатора Кемеровской области Сергея Цивилёва попал в ДТП. Полицейские в настоящее время устанавливают обстоятельства ДТП.