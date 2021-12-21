Москва, 21 декабря, 2021, 16:28 — ИА Регнум. С 28 декабря парковку в Санкт-Петербурге можно будет оплатить через приложение «Парковки Москвы». Пока проект запускают в тестовом режиме. 1000 водителей месяц будут тестировать приложение.

Дарья Антонова ИА REGNUM Оплата парковки

«Парковками Москвы пользуются более 125 тысяч авто с петербуржскими номерами, а москвичи часто выбирают северную столицу для поездок на машине. По поручению мэра Москвы мы расширяем функционал нашего приложения, для удобства водителей, которые часто бывают в обоих городах, в нем можно будет оплачивать и парковки Петербурга», — пояснил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов.

По его словам, после тестирования возможность оплатить парковку и в Москве, и в Санкт-Петербурге с помощью приложения «Парковки России» откроется для всех.