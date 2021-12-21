Москва, , 16:27 — REGNUM Новогодние праздники — период обострения заболеваний. Об этом 21 декабря заявил глава Минздрава Михаил Мурашко на президиуме координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Михаил Мурашко Минздрав России

«В эти дни мы сталкиваемся с особенностями поведенческими населения — это обострение заболеваний органов пищеварения, травмы, последствия злоупотребления алкоголем, инфаркты, инсульты, поэтому готовность реанимационных и медицинских организаций для нас крайне важна», — заявил Мурашко.

«Я хотел бы попросить, чтобы в эти праздники особенно озаботились о своём здоровье те, кто имеют неинфекционные хронические заболевания, и периодически принимали, не забывали, лекарственные препараты», — указал он.