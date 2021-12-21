Варшава, 21 декабря, 2021, 16:27 — ИА Регнум. За последние два года средняя продолжительность жизни в Польше сократилась на 1 год и 4 месяца. Об этом сообщил министр здравоохранения Польши Адам Недзельский в ходе эфира на Polskie Radio.

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«Мы связываем это, понятное дело, с пандемией коронавируса. Но мы не отрицаем, что роль сыграли и проблемы в фере здравоохранения», — заявил Недзельский.

Министр добавил, что Польша входит в число «лидеров» в ЕС по сокращению средней продолжительности жизни в последние два года. Вместе с республикой в этой компании оказались Румыния, Болгария, Испания и Литва.

В Скандинавских странах, на Кипре и в Ирландии продолжительность жизни осталась на допандемическом уровне.