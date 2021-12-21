Москва, , 16:24 — REGNUM Предложения России по безопасности, направленные в Брюссель и Вашингтон, могут попытаться заболтать. Об этом 21 декабря заявил президент России Владимир Путин.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

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Выступая на расширенной коллегии Минобороны РФ, Путин отметил, что вооружённые конфликты и кровопролитие не являются выбором России. Смысл предложений, направленных в США и ЕС, заключается в необходимости иметь чётко изложенные юридические гарантии.

«Вот в чём смысл наших предложений, изложенных на бумаге и направленных в Брюссель и в Вашингтон. И мы надеемся получить на них ясный, исчерпывающий ответ. Есть некоторые сигналы, что партнёры готовы вроде бы над этим работать. Но есть и опасность, что будет предпринята попытка заболтать, погрузить в какое-то болото все наши предложения. А самим, используя эту паузу, делать то, что они хотят», — сказал Путин.