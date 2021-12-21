Рогнединский район, Брянская область, 21 декабря, 2021, 16:27 — ИА Регнум. Два человека получили огнестрельные ранения, одно из которых оказалось смертельным, 20 декабря в Рогнединском районе Брянской области. Подозреваемый в совершении преступления задержан, сообщили ИА REGNUM 21 декабря в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Nnovgorod.sledcom.ru Следственный комитет

Первой жертвой злоумышленника стала 47-летняя женщина в посёлке Рогнедино, её с ранением госпитализировали в больницу от одного из частных домов по улице Ленина. В этот же день около 23:00 в доме по улице Молодёжной села Осовик обнаружено тело 37-летнего местного жителя с огнестрельными ранениями в области туловища и головы.

По предварительной информации, к преступлению причастен житель посёлка Рогнедино, его задержали при силовой поддержке бойцов Росгвардии в Московской области.

Возбуждены уголовные дела, назначен ряд экспертиз.