Москва, 21 декабря, 2021, 16:22 — ИА Регнум. Центральный банк РФ должен четко и ясно обозначить свою истинную позицию в отношении криптовалют. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 декабря заявил президент Объединения работодателей малого и среднего предпринимательства Свердловской области, член политсовета свердловского областного отделения «Партии роста» Алексей Головченко. Так он прокомментировал обещания представителей Банка России законодательно установить норы обращения криптовалют.

Криптовалюта

«Регуляторы, в первую очередь центральные банки, не нуждаются в криптовалютах. И не допустят, чтобы они стали самостоятельной расчетной единицей наравне с действующими валютами, контролируемыми чиновниками, центральными банками и финансовыми институтами, — сказал Головченко. — Криптовалюта — альтернативные деньги. Последние же — «кровь экономики». Чиновники, имеющие огромную финансовую власть, ни с кем ей делиться не намерены. Надеяться на то, что криптовалюта будет легализована, слишком опрометчиво. Подобное событие абсурдно».

Как полагает Головченко, ЦБ РФ следует ясно обозначить свою истинную позицию в отношении криптовалюты.

«А именно, донести до населения, что она никогда не получит статус официальной денежной единицы, — сказал эксперт. — Сейчас этого нет. Из-за этого в криптовалюту вкладывают свои деньги все подряд, ошибочно считая, что совсем скоро она заменит современные деньги. Крайне рискованная затея. В любой момент она может лопнуть, как воздушный шарик. Тогда все, кто вложил в нее деньги, останутся ни с чем».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что планы Центробанка РФ по запрету инвестиций в криптовалюту могут быть связаны с тем, что Банк России намерен продвигать в качестве главного средства электронных расчетов цифровой рубль.