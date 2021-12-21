Санкт-Петербург, 21 декабря, 2021, 16:43 — ИА Регнум. Массовое ДТП на Московском шоссе на юге Санкт-Петербурга парализовало дорожное движение по трассе в обе стороны, а также ближайшие к ней объезды, сообщают очевидцы в социальных сетях 21 декабря.

Vk.com/spb_today Очередное ДТП с участием фур блокировало Московское шоссе. (цитата группы «ВК» ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб)

«Московские шоссе блокировано в обе стороны у Петроскана в Ленсоветовском, две фуры, автобус и две мелкие авто. Не суйтесь сюда», — предупреждают очевидцы водителей в группе «ДТП и ЧП СПб» социальной сети «ВКонтакте».

Как уточнили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, ДТП произошло в 15:10 мск на Московском шоссе в районе дома 185. В результате аварии маршруты городского общественного транспорта, а именно автобусов №№ 179, 192, 196, 388, следуют по объездной трассе через Софийскую улицу.

«В данный момент экипаж ДПС еще на месте, одна фура уехала, вторая ждет эвакуатор. Движение восстановлено. Без пострадавших», — уточнили в ведомстве.

Отметим, что это не первое подобное ЧП, из-за которого блокирован проезд по Московскому шоссе. В начале декабря из-за сильных снегопадов и нечищенных съездов многочисленные фуры, которые активно пользуются этой трассой, забуксовали. Автомобилистам пришлось двое суток дожидаться подмоги городских властей, чтобы добраться домой.

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Спустя несколько дней на развороте одна из фур «потеряла» прицеп, в результате автомобилистам пришлось несколько часов ждать устранения неполадки.

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Добавим, согласно сервису «Яндекс. Карты», на месте ДТП образовался затор протяженностью в 20 км в сторону Петербурга и 21,5 км — в сторону Ленобласти. Также многокилометровые пробки скопились на Пулковском шоссе, в южной части КАД. В целом дорожная обстановка в Петербурге оценивается в семь баллов и в ближайшие несколько часов будет только ухудшаться.