Москва, 21 декабря, 2021, 18:05 — ИА Регнум. Одна из причин роста русофобских настроений в Казахстане — влияние Турции. Об этом 21 декабря корреспонденту ИА REGNUM заявил эксперт по межнациональным отношениям, журналистИгорь Моисеев.

Турция

«В чем причина охватившей страну русофобии? В политике Реджепа Эрдогана», — заявил эксперт.

Казахстан чрезвычайно обеспокоен растущей геополитической и экономической мощью соседнего Китая. Но в контексте последних геополитических перемен союзнические отношения России Китая будут только укрепляться. Рассчитывать на Россию по этой причине в противостоянии с Китаем сложно. Поэтому Назарбаев сделал ставку на нового антикитайского партнера — Турцию, отметил Моисеев.

Игорь Моисеев «Эрдогану этот союз чрезвычайно выгоден. Он воплощает в жизнь свою «голубую мечту» — создание Великого Турана «от моря до моря», и Казахстан войдет в этом проекте в орбиту влияния новой Османской империи».

Можно только догадываться, что пообещал президенту Казахстана новый «отец всех тюрок» — партию «Байрактаров», строительство и переоснащение портов на Каспии или крупные инвестиционные проекты, но взамен Эрдоган «явно потребовал усилить русофобию на государственном уровне», убеждён политолог.

«Дело русофила Ермека Тайчибекова в этом смысле — сигнал всем русским и казахам, симпатизирующим русским. Забудьте русский — учите турецкий. В перспективе такая политика обязательно приведет к краху государственности Казахстана и потери территорий, но так далеко Назарбаев и его окружение не заглядывают», — заключил эксперт.

Напомним, что в последнее время в Казахстане участились проявления русофобии на бытовом и общественном уровне. Несколько активистов выступили организаторами т.н. «языковых патрулей», унижающих русскоязычных жителей республики. В начале декабря пророссийский блогер Ермек Тайчибеков был осужден на десять лет заключения строгого режима.