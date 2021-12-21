Москва, , 16:21 — REGNUM В РФ будет постепенно снижаться спрос на частные дома в районах с неразвитой инфраструктурой, плохими дорогами и неустойчивым составом жильцов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 декабря заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.

Дача Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

По его словам, в России спрос на частные дома и строительные материалы сохранится и в 2022 году, так как население осознает вероятность продолжения пандемии и, как следствие, возможные сложности с летним отдыхом.

«Тем не менее, покупатели уже стали вновь обращать пристальное внимание на качество транспортной и социальной инфраструктуры, — сказал Цыганов. — Уже реализуется разработанная ДОМ. РФ программа выдачи ипотечных кредитов на ИЖС, обновились сами стандарты комплексного развития территорий и строительства вплоть до появления термина «индустриальное ИЖС», что будет сказываться на спросе. В перспективе ожидается сохранение спроса на удобные поселки и пригороды, а в отношении слишком далеко расположенных объектов, где нет перспектив на развитие инфраструктуры, плохие дороги и неустойчивый состав жильцов, можно ожидать постепенного снижения спроса и цен».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Цыганов объяснил, что в настоящее время происходит на российском рынке загородного жилья.

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