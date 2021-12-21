Рига, 21 декабря, 2021, 16:21 — ИА Регнум. «Зеленый курс» взят странами Евросоюза серьезно, отступления от него ждать не следует, поэтому куда важнее ответ на вопрос — сколько потребуется денег на его осуществление. Об этом профессор Латвийского университета, экономист и председатель Инна Штейнбук сообщила местному «Радио 4».

Зеленая энергетика в ЕС

Она не сомневается, что «зеленый курс» будет влиять на жизнь латвийцев очень существенно и платить за это придется немало: «Чтобы достичь целей климатической нейтральности, необходимы огромнейшие инвестиции. Если Германия еще, наверное, способна инвестировать в свою экономику столь большие средства, то трудно сказать, как это будет в других странах».

Штейнбук отметила, что эти инвестиции в том или ином виде будут связаны с дополнительной нагрузкой на бюджет: надо будет поддерживать не только инвестиции в новые технологии, оборудование и энергоэффективность, но и само население во время масштабного перехода на новые, более дорогие, технологии и оборудование.

«Можно совершенно определенно предсказать, что «зеленая экономика» — достаточно дорогое удовольствие. Но мы же без энергозатрат никуда. Это и отопление, и освещение, это ежедневные потребности любого человек. Что будет с нашими счетами, если энергия существенно подорожает, остается только предполагать», — выразила она свою обеспокоенность.

Профессор считает, что очень важно, как государство будет поддерживать малообеспеченных, которых в Латвии, по ее словам, более, чем достаточно: «Не хочу никого пугать, просто нужно вовремя оценить риски. И государство уже сейчас — могу сказать с полной ответственностью — эти риски начинает оценивать».