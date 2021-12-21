Ростов-на-Дону, , 16:20 — REGNUM Коммунальные службы Ростова-на-Дону готовы к снегопаду, который прогнозируют синоптики в ближайшие дни. Об этом сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

Аллея под снегом © Александр Мариинский

«Спуски, подъёмы, аварийно-опасные участки будут обработаны противогололедными материалами. Предприятия, отвечающие за содержание объектов улично-дорожной сети в зимний период, работают круглосуточно. Организована дежурство около 50 единиц специализированной техники и аварийных бригад», — написал Логвиненко в Instagram.

Всего к работе в зимний период подготовлено более 200 единиц специальной техники. Коммунальные службы переведены на усиленный вариант работы.