Москва, , 16:20 — REGNUM Ревакцинацию от COVID-19 следует осуществлять раз в шесть месяцев, заявил 21 декабря российский министр здравоохранения Михаил Мурашко на профильном заседании при правительстве РФ.

Михаил Мурашко Duma.gov.ru

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По его данным, в России прошли вакцинацию от COVID-19 около 76 млн человек, причём обеими дозами — более 70 млн.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава Минздрава РФ заявил, что много детей заражены в стране коронавирусом на текущий момент.

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