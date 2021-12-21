Москва, 21 декабря, 2021, 16:20 — ИА Регнум. Ревакцинацию от COVID-19 следует осуществлять раз в шесть месяцев, заявил 21 декабря российский министр здравоохранения Михаил Мурашко на профильном заседании при правительстве РФ.

Duma.gov.ru Михаил Мурашко

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По его данным, в России прошли вакцинацию от COVID-19 около 76 млн человек, причём обеими дозами — более 70 млн.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава Минздрава РФ заявил, что много детей заражены в стране коронавирусом на текущий момент.