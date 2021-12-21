Москва, 21 декабря, 2021, 16:19 — ИА Регнум. Пока власти РФ продолжают пытаться стабилизировать инфляцию, возможны очередные повышения ключевой ставки и, как следствие, дальнейшее удорожание ипотечных кредитов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 декабря заявила доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова. Так она прокомментировала прогнозы «ДОМ.РФ» о том, что ставки по ипотеке в РФ скоро могут оказаться двузначными.

AlexanderStein Ипотека

«Серьезное повышение ипотечных ставок может привести к снижению спроса, поскольку достаточно большой объём недвижимости покупается за счёт ипотечного кредитования, — сказала Ермилова. — Что касается цен на первичное и вторичное жильё, то вполне вероятно, что для того, чтобы продать недвижимость, продавцам придётся снижать каким-либо способом стоимость. Обслуживание «первички» — достаточно дорогое удовольствие. Особенно в зимние месяцы. Поэтому, если жилье построено, то вполне вероятно, что снижение цен произойдёт».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть информация, что за год в Москве средний уровень цен на жилье вырос больше чем на 20%.