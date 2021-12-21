Варшава, 21 декабря, 2021, 16:18 — ИА Регнум. Пик пятой волны пандемии коронавируса в Польше придется на конец января. Об этом заявил 20 декабря министр здравоохранения Польши Адам Недельский в эфире Polskie Radio.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «Омикрон» становится главной угрозой — трансляция»

Министр подчеркнул, что система здравоохранения уже готовится к пятой волне, которая, по словам Недзельского, будет в основном связана со штаммом «Омикрон».

Недзельский добавил, что лимит системы здравоохранения составляет 30 тысяч занятых «ковидных» коек.

«Во время пика четвертой и предыдущих волн хватало в среднем 20−25 тысяч коек», — заключил он.