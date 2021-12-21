Москва, , 16:18 — REGNUM За год в Москве средний уровень цен на жилье вырос больше, чем на 20%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 декабря заявила главный редактор Investing.com (Россия) Анастасия Кошелева.

Ипотека

«Средний уровень цен на жилье в Москве за год вырос более чем на 20%. В связи с тем, что ставки по ипотеке в следующем году могут вырасти, произойдет снижение спроса, несмотря на наличие программы льготного ипотечного кредитования, которая в том числе стимулирует интерес к займам. На фоне этого цены на первичное жилье продолжат активно расти. Что касается вторичного жилья, то, например, в Санкт-Петербурге сейчас мы наблюдаем минимальное повышение стоимости за последние три месяца — 2%, однако в 2022 году рост цен может ускориться», — сказала Кошелева.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что рост ставки по ипотеке будет негативно отражаться на строительном рынке РФ.

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