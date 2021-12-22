22 декабря 2021 | Время чтения 4 мин

Артём Дубровский, , 07:29 — REGNUM В прошедшее воскресенье, 19 декабря, завершился Открытый кубок ФКС России по компьютерному спорту 2021 года, организаторами которого выступили Федерация компьютерного спорта России и госкорпорация «Росатом». Молодые спортсмены соревновались за призовой фонд в 3,5 млн рублей и показывали своё превосходство в трёх видах программы: Dota 2, Clash Royale и Counter-Strike: Global Offensive.

Киберспорт Иван Шилов © ИА REGNUM

По итогам серии финальных матчей обладателями заветных первых мест стали команды Enclave (Dota 2) и iNation (Counter-Strike: Global Offensive), а также Владимир usik Усков (Clash Royale). Помимо этого, «Росатом» учредил особую награду для MVP (наиболее ценного игрока. — ИА REGNUM) по Dota 2 — за это звание боролись сильнейшие спортсмены из трёх лучших коллективов финального этапа, показавшие самый высокий игровой результат по целому ряду соревновательных критериев. Достойным этой награды оказался Адель fozzy^^ Зиннатуллин из Enclave, ещё молодой, но уже очень опытный спортсмен из Казани.

После окончания финальных матчей корреспонденту ИА REGNUM удалось задать несколько вопросов MVP турнира и узнать о его отношении к этой награде и планах на киберспортивную карьеру.

Адель, тебе удалось вырвать звание MVP у множества других спортсменов на турнире. Каково это — осознавать, что ты буквально лучший игрок на всём кубке?

Адель Зиннатуллин: Сказать честно, я и не знал, что на этом турнире вообще есть награда MVP — это было довольно неожиданно для меня. А когда осознал, то переполнили эмоции радости и гордости за свою игру.

Расскажи немного о себе. Как ты пришёл в соревновательную Dota 2?

Адель Зиннатуллин: Просто понравилась эта игра, а там уже само завертелось. Думаю, что более-менее серьёзные выступления на соревновательной сцене у меня начались около 5−6 лет назад в Казани. Это были местные LAN-турниры. А с них уже перешёл на более масштабные состязания.

А почему именно Dota 2? Не пробовал свои силы в других видах соревновательных программ?

Адель Зиннатуллин: Как я уже сказал, просто понравилась эта игра. Если честно, то в другие онлайн-проекты на каком-то серьёзном уровне играть я даже не пытался.

Скриншот из игры Dota 2

Как думаешь, чем бы ты сейчас занимался, если бы не киберспорт?

Адель Зиннатуллин: Предполагаю, что был бы довольно посредственным программистом.

После победы Team Spirit на The International интерес к киберспорту в стране резко подскочил. Как ты считаешь, останется ли он прежним и в новом году, когда все немного позабудут об этой победе?

Адель Зиннатуллин: Мне кажется, что и до победы Team Spirit в стране был довольно высокий интерес к киберспорту — и государство тоже поддерживало его. Вообще, компьютерный спорт в России сейчас находится на очень приличном уровне.

Вернёмся к теме лучших игроков. Как тебе кажется, кто ещё из участников Открытого кубка мог бы быть достоин звания MVP?

Адель Зиннатуллин: Я уверен, что любой игрок из моей команды уже достоин этого звания. Ещё могу выделить ребят из команды DisRespecT (вице-чемпионы Открытого кубка. — ИА REGNUM). По моему мнению, они показали очень достойную игру.

Есть ли спортсмены из профессиональной Dota 2, на которых тебе хотелось бы равняться?

Адель Зиннатуллин: Скорее есть те, за кем интересно наблюдать на определённых героях. Но выделить кого-то одного не могу.

А есть ли те, против кого хотелось бы сыграть?

Адель Зиннатуллин: Я бы хотел сыграть против каждого сильного мидлейнера с профессиональной соревновательной сцены. И не по одному разу.

Скриншот из игры Dota 2

К какому результату ты стремишься? В какой момент можно будет оставить карьеру?

Адель Зиннатуллин: Думаю, что, как и любой игрок в Dota 2, я стремлюсь к победе на The International. Оставлять карьеру можно в тот момент, когда придёт осознание, что ты уже не можешь быть лучшим в этой игре.

А чем планируешь заняться, когда это всё же произойдёт? Станешь тренером?

Адель Зиннатуллин: Так далеко я ещё не загадывал. Ещё долгое время планирую выступать в качестве игрока и выкладываться на полную.

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