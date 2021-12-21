Москва, , 16:17 — REGNUM Повышение ставки по ипотеке продолжит негативно сказываться на строительном рынке России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 декабря заявила главный редактор Investing.com (Россия) Анастасия Кошелева. Так она прокомментировала прогнозы «ДОМ.РФ», согласно которым в 2022 году ставки по ипотеке в РФ будут двузначными.

Ипотека

«Повышение ставки по ипотеке продолжит негативно сказываться на строительном рынке. Однако хотя спрос будет падать и тормозить строительство, резкого его снижения ожидать не стоит, так как государство оказывает большую поддержку строительному рынку, — сказала Кошелева. — Стоит учитывать, что ажиотаж на покупку квартир при низкой ипотеке, который начался в пандемию, за последние полгода уже снизился из-за повышения ставки и данная тенденция сохранится: спрос на ипотечные квартиры станет ниже, а одобрения со стороны банков — реже».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в России в 2022 году ставки по ипотеке на новостройки могут вырасти до 10%.

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