Москва, 21 декабря, 2021, 16:16 — ИА Регнум. Госдума в основном, втором чтении приняла законопроект, направленный на борьбу с телефонным мошенничеством, передает корреспондент ИА REGNUM 21 декабря. Вводится административная ответственность для операторов связи за пропуск так называемых «подменных номеров».

Полина Волохова ИА REGNUM Госдума

Штрафы для должностных лиц (в зависимости от правонарушения) составят от 30 тыс. до 100 тыс. рублей, индивидуальные предприниматели заплатят от 200 тыс. до 800 тыс. рублей, юрлиц — от 500 тыс. до 1 млн рублей.

Наказание будет наступать за каждый выявленный факт нарушения закона.

Только за семь месяцев 2021 года возбуждены уголовные дела по фактам 126,7 тыс. мошеннических звонков.

Действующий закон «О связи» впрямую обязывает операторов доставлять абоненту звонок под оригинальным номером, но норма повсеместно игнорируется, так как наказания за ее нарушение не предусмотрено.