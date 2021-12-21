Саратов, 21 декабря, 2021, 16:19 — ИА Регнум. В Саратовской области установили новый праздник — День многодетной семьи. Его отмечают 21 декабря. Основной целью праздника является повышение значимости и престижа многодетных семей, сообщает минтруда и соцзащиты региона.

Pixabay.com Многодетная семья

Для многодетных семей организованы различные конкурсы, спартакиады, викторины и творческие концерты. Победители получат приятные подарки.

В текущем году количество многодетных семей возросло на 8% и составило более 24 тысяч. Четыре семьи получили этот статус с рождением тройняшек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратове семья с восьмью детьми проживающей на территории детского сада на протяжении 20 лет. При этом данная ячейка общества стоит в очереди на получение жилья уже 15 лет. Однако жилплощадь так и не была предоставлена.

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