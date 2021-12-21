Варшава, 21 декабря, 2021, 16:14 — ИА Регнум. В настоящее время в Польше прошли вакцинацию от COVID-19 около 80% учителей. Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Польши Дариуш Пионтковский журналистам Onet.pl.

huntlh Вакцинация

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Чиновник добавил, что количество студентов, вакцинированных хотя бы одной дозой вакцины от COVID-19, также увеличивается. При этом, замминистра подчеркнул, что его ведомство не поддерживает идею обязательной вакцинации.

«Обсуждения по этому делу продолжаются… Минобрнауки не поддерживает обязательную вакцинацию. Следует помнить, что в группе учителей, не прошедших вакцинацию от COVID-19, есть и лица, которым не рекомендованы по состоянию здоровья. Принимая это во внимание, максимум всего около 10% педагогов не хотят проходить вакцинацию по другим, не связанным с медицинскими показаниями, причинам», — добавил чиновник.