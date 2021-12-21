Москва, 21 декабря, 2021, 16:14 — ИА Регнум. США вооружат и будут толкать на Россию украинских экстремистов, если смогут разместить на территории Украины гиперзвуковые ракеты. Об этом заявил 21 декабря президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

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Он рассказал, что в США работают над созданием гиперзвуковой ракеты, и могут разместить их в дальнейшем на территории Украины.

«Это не значит, что завтра будут применять. Но под этим прикрытием вооружат и будут толкать на Россию экстремистов из соседнего государства. В том числе и на отдельные регионы РФ. Скажем, на Крым. При выгодных, как они полагают, для себя обстоятельствах. Они что думают, мы не видим этих угроз? Или думают, что мы безвольно будем смотреть на создаваемые для России угрозы? В этом же вся проблема — нам просто некуда деться дальше, вот в чём вопрос», — сказал Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.