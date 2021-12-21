Варшава, , 16:14 — REGNUM Прокуратура Польши предъявила журналисту радиостанции TOK FM Петру Маслаку обвинение в клевете на пограничников. В августе он разместил на своей странице Twitter пост о ситуации на польско-белорусской границе, в котором сравнил польских пограничников с нацистским формированием СС.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я не могу назвать это иначе. Пограничники, которые запрещают доставлять воду и допускать врачей к беженцам, могут прикрепить себе нашивки СС. Те тоже выполняли приказы. А если вас заставят стрелять по беженцам, вы тоже будете выполнять приказ? Это крайнее злоупотребление уравнивать обязанность защищать границу с недопуском к беженцам врачей, воды, еды», — написал тогда в Твиттере Петр Маслак. Позже запись была удалена.

Дело против журналиста по статье 212 УК Польши (клевета) возбуждено по инициативе министра внутренних дел страны Мариуша Каминьского. «Никогда не будет моего согласия на поругание доброго имени пограничника. Сравнивать формирование, защищающее польские границы, с преступной СС — подлость. Я подам заявление в прокуратуру по этому делу. Уверяю офицеров Пограничной стражи в моей полной поддержке!» — заявил министр.

В интервью популярному порталу Onet Маслак подтвердил факт предъявления ему обвинения, и особо отметил, что его дело ведёт прокурор Ян Зароса, известный тем, что восемь часов допрашивал лидера оппозиционной «Гражданской платформы», бывшего премьера Польши и экс-главу Евросовета Дональда Туска.

«В каком-то смысле я чувствую себя выдающимся, потому что это один из самых преданных прокуроров, прославившийся среди прочего восьмичасовым допросом Дональда Туска … У меня есть глубокое убеждение, что это попытка уничтожить меня как журналиста, критикующего правящий лагерь. Я не первый и подозреваю, что не последний журналист, с которым это происходит», — передаёт слова Маслака «Польское радио».