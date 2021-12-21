Москва, , 16:13 — REGNUM В настоящее время уже можно говорить о клинической картине, характерной для заболевших новым вариантом коронавируса «Омикрон». Об этом 21 декабря заявил глава Минздрава Михаил Мурашко на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.

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«В клинической картине «Омикрона» доминируют такие признаки ОРВИ, как першение в горле, субфебрильная лихорадка, миалгия, общие симптомы интоксикации — подчас очень схожие с течением гриппа», — заявил Мурашко.

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