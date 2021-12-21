Москва, 21 декабря, 2021, 16:12 — ИА Регнум. Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект о запрете списания банками единовременных социальных выплат и ряда пособий в счет погашения долгов граждан по потребительским кредитам без получения дополнительного согласия заемщика, передает корреспондент ИА REGNUM 21 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Вводится запрет на списание в рамках исполнительного производства или автоматического погашения кредитов единовременных выплат, которые вводятся актами правительства РФ или указами президента РФ, как в пользу банковских кредитов, так и в рамках исполнительного производства, если только сам гражданин не решит направить эти деньги на исполнение своих долговых обязательств.

При этом если ранее заемщик в договоре подтвердил согласие на списание средств в счет погашения кредита, он сможет в течение 14 дней со дня списания банком с его счета социальных выплат потребовать их возврата. Они должны быть возвращены в течение трех рабочих дней. После этого у заемщика будет семь дней, чтобы без штрафов и пеней погасить очередную часть долга самостоятельно.

Положения закона будут иметь обратную силу в отношении средств, поступивших на счет начиная с 1 января 2021 года, подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В апреле и августе 2021 года были приняты решения о социальных выплатах на поддержку граждан на фоне пандемии коронавируса.

Сейчас списание за долги запрещено из средств пенсий, алиментов, компенсаций за причинение вреда здоровью, социальных выплат и пособий.

Законопроектом также предлагается расширить этот перечень, в него также войдут пособия и выплаты беременным женщинам, осуществляемые за счет средств соответствующих бюджетов; денежные выплаты, осуществляемые малоимущим гражданам в рамках оказания государственной социальной помощи, в том числе на основании социального контракта; выплаты, осуществляемые в соответствии с нормативными правовыми актами президента РФ и правительства РФ в целях предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан и семьям, имеющим детей.