Мурашко заявил, что сейчас в России коронавирусом болеют 40 тысяч детей
Москва, 21 декабря, 2021, 16:12 — ИА Регнум. В России COVID-19 выявлен более чем у 40 тысяч детей, заявил 21 декабря российский министр здравоохранения Михаил Мурашко на профильном заседании при правительстве РФ. Активно болеют «чуть больше 40 тысяч».
Minzdrav.gov.ru
Михаил Мурашко
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"Также хочется отметить, примерно в два с половиной раза, как отмечают наши коллеги, увеличилось количество детей, инфицированных «Омикроном» и требующих лечения, в том числе в стационарах».