Москва, 21 декабря, 2021, 16:12 — ИА Регнум. В России COVID-19 выявлен более чем у 40 тысяч детей, заявил 21 декабря российский министр здравоохранения Михаил Мурашко на профильном заседании при правительстве РФ. Активно болеют «чуть больше 40 тысяч».

Minzdrav.gov.ru Михаил Мурашко

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