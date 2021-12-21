Рязань, 21 декабря 2021, 16:15 — REGNUM Публичная презентация Стратегии развития региона до 2030 года проходит 21 декабря в Рязанской области. Для обсуждения в онлайн и офлайн форматах задействовано 55 площадок, сообщает пресс-служба правительства региона.
Стратегия представлена во всех муниципальных образованиях Рязанской области, в общей сложности аудитория составляет почти 8,5 тысячи человек. Предыдущий стратегический план был принят в 2018 году, однако, по словам губернатора Николая Любимова, он нуждается в изменениях, необходима гибкость и оперативность реагирования на меняющиеся запросы жителей.
Видеоверсию презентации Стратегии жители региона смогут увидеть в 21:00 на телеканале ТКР, а также в официальных группах Рязанской области в соцсетях.