Рязань, , 16:15 — REGNUM Публичная презентация Стратегии развития региона до 2030 года проходит 21 декабря в Рязанской области. Для обсуждения в онлайн и офлайн форматах задействовано 55 площадок, сообщает пресс-служба правительства региона.

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Стратегия представлена во всех муниципальных образованиях Рязанской области, в общей сложности аудитория составляет почти 8,5 тысячи человек. Предыдущий стратегический план был принят в 2018 году, однако, по словам губернатора Николая Любимова, он нуждается в изменениях, необходима гибкость и оперативность реагирования на меняющиеся запросы жителей.

«Стратегия нуждается в адекватном пересмотре всех тех ориентиров и целей, которые мы поставили три года тому назад. Чтобы они соответствовали текущим обстоятельствам, новым запросам общества и при этом были выполнимы. И наша задача не просто обсуждать необходимые изменения, а максимально быстро перестраивать работу. Это становится жёстким требованием времени. Опора на инициативы на местах, в том числе и на частную инициативу, которая отличается подвижностью и даже непредсказуемостью. Работа власти должна становиться все более клиентоориентированной, конкретной, прогнозируемой. Этого ожидают от нас люди», — сказал глава региона.

Видеоверсию презентации Стратегии жители региона смогут увидеть в 21:00 на телеканале ТКР, а также в официальных группах Рязанской области в соцсетях.